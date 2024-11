Atalanta, il brutale sfottò di De Roon a Napoli: "Ecco per cosa è conosciuta la città"

04 novembre 2024 a

a

a

Come se non bastasse aver subito tre pere in casa dall'Atalanta, il Napoli di Antonio Conte si è dovuto sorbire anche lo sfottò di Martin De Roon. La Dea ha espugnato un campo difficilissimo, soprattutto pensando che i partenopei sono una tra le migliori difese in Europa. La squadra di Romelu Lukaku resta in cima alla vetta, ma a solo una lunghezza di distanza dall'Inter che ha vinto di corto muso contro il Venezia. E domenica 10 novembre i nerazzurri possono addirittura sorpassarli, se dovesse avere la meglio a San Siro.

Due volte Lookman, poi Retegui e infine De Roon. Il Napoli è stato travolto dalla forza della Dea e dall'umorismo del mediano olandese. Il centrocampista ha infatti postato sui social una foto che mostra una banale ricerca su Google: "Per cosa è conosciuta Napoli?". Tra i risultati, troviamo "Napoli sotterranea", il "Maschio Angioino" e il 3 a 0 inferto dall'Atalanta nell'ultimo match di campionato. Il commento di De Roon a descrizione dell'immagine non lascia spazio a interpretazioni: "Che bella città Napoli. Per chi vuole viaggiare, ecco alcuni consigli. Buona domenica!".

Dopo la provocazione, i tifosi napoletani si sono scagliati contro Martin De Roon. Ma l'olandese non è nuovo a episodi di questo tipo. In passato aveva preso in giro niente poco di meno che Zlatan Ibrahimovic. E si è sempre dimostrato auto-ironico, postando foto di sé stesso non proprio riuscite.