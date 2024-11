Genoa corsaro a Parma (e torna Balotelli). Empoli, tre punti d'oro contro il Como

04 novembre 2024 a

a

a

Due posticipi del lunedì alle 18.30 per la Serie A. L'Empoli si impone nel match casalingo contro il Como, mentre il Genoa passa in trasferta a Parma. Qui la cronaca delle due partite.

PARMA-GENOA 0-1

Andrea Pinamonti fa sorridere il Genoa, regalando ai liguri tre punti d'oro sul difficile campo del Tardini. Il Parma sfiora il vantaggio al 23' con Mohamed, che riceve in area un bel passaggio ma spreca tutto calciando di poco fuori. Cinque minuti dopo padroni di casa ancora pericolosi con Mihaila che spara al lato da buona posizione. La ripresa inizia con un doppio sussulto per il Genoa: Suzuki salva su un'incornata ravvicinata di Thorsby. Al 49' Thorsby insacca ma il gol viene annullato dall'arbitro Guida per un fallo di mano. Occasione per Pinamonti al 58' che colpisce il palo. Al 73' Ekhator segna ma la rete viene annullata per fuorigioco su segnalazione del guardalinee poi confermata dal Var. Il Genoa continua a spingere e passa all'80: un rimpallo favorisce Pinamonti che colpisce a botta sicura. Per gli uomini di Gilardino un'autentica boccata d'ossigeno dopo due sconfitte consecutive. Il Genoa sale così a nove punti, agganciando lo stesso Parma. Per il gialloblu si tratta della prima sconfitta dopo quattro pareggi di fila.

EMPOLI-COMO 1-0

All'Empoli basta un gol di Pietro Pellegri per avere la meglio nel match casalingo contro il Como valido per l'11esima giornata di Serie A. Primo tempo senza particolare sussulti con i lombardi che mantengono il possesso palla. La svolta all'inizio della ripresa: al 47' Pellegri si avventa su un pallone vagante in area battendo Reina. Il portiere spagnolo ex Napoli salva poi al 67' su una conclusione potente di Maleh diretta all'angolino. Pochi minuti dopo Colombo sfiora il raddoppio con un tiro dalla distanza. In pieno recupero Cutrone (subentrato al posto di Strefezza) ha la chance per agguantare il pari ma sbaglia la conclusione. Con la vittoria di oggi l'Empoli sale all'11esimo posto in classifica, superando la Roma.