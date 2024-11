Juventus brucia Inter, "ha già parlato con Thiago Motta": ecco il super-bomber

07 novembre 2024 a

Serve un vice Vlahovic. La Juve lo sa e la coperta in attacco oggi è corta. Se non segna il serbo, allora davanti sono problemi. Per questo Cristiano Giuntoli si è mosso con anticipo e sta provando a strappare al Lille appena affrontato in Champions (1-1 il risultato finale) Jonathan David.

Il giocatore è in scadenza al 30 giugno 2025 e già a partire dal prossimo febbraio potrebbe essere libero di firmare un pre-contratto con chiunque voglia. Motivo per cui Giuntoli, forte dei buoni rapporti col Lille, si sta già muovendo con forza.

Per lasciare andare David il club francese vuole 20 milioni per venderlo a gennaio. Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, è già andato in scena un colloquio fra il centravanti e l'allenatore bianconero Thiago Motta. La chiacchierata è andata di scena martedì, proprio dopo la sfida di Champions tra i bianconeri e la squadra di David, con l'italo brasiliano che avrebbe ribadito il suo gradimento al canadese.

Intanto è quasi certo che il classe 2000 nato a New York, canadese di nazionalità, sia destinato a salutare il Lilla, per una questione di prospettive più che di denaro: il presidente Létang le ha provate tutte per fargli rinnovare il contratto, ma dopo 97 gol in 201 gare, David ha voglia di altre avventure.