Lazio, successo in casa contro il Monza dell'ex Nesta: decide il solito Zaccagni

La Lazio continua a volare e, dopo aver centrato il primo posto solitario in Europa League, assapora anche la vetta della Serie A espugnando Monza e raggiungendo il Napoli insieme ad Atalanta e Fiorentina, in attesa del big match tra i partenopei e l'Inter. All'U-Power Stadium finisce 1-0 grazie alla fiammata di Zaccagni nel primo tempo, dopo un palo colpito dallo stesso numero 10. La squadra di Baroni raggiunge così quota 25 punti con il quarto successo di fila in campionato, mentre l'ex bandiera laziale Nesta rimedia il terzo ko consecutivo e resta immischiato nella lotta salvezza a 8 punti al penultimo posto.

Il primo tentativo della gara è dei padroni di casa dopo un paio di minuti, con Mota che calcia dal limite indirizzando pero' alto. Una decina di minuti più tardi arriva anche la risposta ospite targata Dia, che entra in area e lascia partire un mancino alzato in corner da un attento Turati. L'equilibrio rischia di rompersi poco dopo la mezz'ora, quando Zaccagni è sfortunato nel colpire un palo con un destro a giro dal limite, poi sulla ribattuta Pedro spedisce sul fondo fallendo una buona chance. Passano tre minuti e Zaccagni ci riprova, stavolta pero' indovina una splendida traiettoria fulminando Turati per l'1-0 laziale.

La squadra di Baroni resta in controllo del match, ma nel finale di primo tempo i biancorossi si fanno rivedere con una rovesciata imprecisa di Mota, mentre a inizio ripresa la formazione laziale preme a caccia del raddoppio: ci provano Rovella con un destro da fuori (respinto da Turati) e Nuno Tavares con un paio di sgasate senza fortuna. Il Monza pero' resta in piedi ed è costretto ad aumentare la pressione per cercare il pareggio: al 72' Maldini avrebbe una ghiotta opportunità, sprecata calciando male una sorta di rigore in movimento su assist di Pereira. La Lazio soffre anche se nel finale potrebbe chiudere anticipatamente i conti con il neo entrato Castellanos, che si lascia ipnotizzare una conclusione a botta sicura da Turati. Cosi' l'ultimissimo colpo ce l'ha a disposizione il Monza con una punizione dal limite di Caprari, ma la barriera biancoceleste respinge e salva la porta.