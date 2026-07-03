Milan brucia Napoli, è fatta per Mario Gila: colpo al centro della difesa

Il Milan ingrana sul mercato: dopo Goncalo Ramo ecco il secondo colpo: mancherebbe solo la firma, è praticamente fatta per Mario Gila, che arriverebbe dalla Lazio. Classe 2000, Gila andrebbe a puntellare il centro della difesa. Un giocatore di livello, tanto che sulle sue tracce c'era anche il Napoli, su esplicita richiesta di Massimiliano Allegri, neo-allenatore partenopeo.

L'operazione è ormai ai dettagli conclusivi e consegna ai rossoneri uno dei difensori più apprezzati dell'ultima stagione di Serie A. Lo spagnolo, reduce da anni convincenti con la maglia biancoceleste, è un innesto di esperienza e affidabilità per il nuovo progetto tecnico guidato da Ruben Amorim.

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L'accordo tra i club sarebbe stato raggiunto sulla base di una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus inclusi. Per il difensore è pronto invece un contratto quinquennale fino al 2031, con un ingaggio vicino ai 4,5 milioni di euro a stagione.

La trattativa affonda le proprie radici nei mesi scorsi, quando il centrale era già finito nei radar milanisti. Successivamente il dossier aveva perso slancio, complice il cambiamento sulla panchina rossonera e una fase di transizione all'interno della società. Una situazione che aveva consentito ad altre pretendenti di inserirsi con decisione nella corsa al giocatore.

Negli ultimi giorni, però, il club di via Aldo Rossi ha accelerato nuovamente i contatti, riallacciando il dialogo con Alejandro Camano, procuratore del calciatore. La svolta decisiva sarebbe arrivata grazie all'intesa raggiunta direttamente con il giocatore, passaggio che ha permesso al Milan di sbaragliare la concorrenza e avvicinarsi in modo definitivo alla chiusura dell'affare.



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