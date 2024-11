Jannik Sinner premiato come numero uno al mondo? I suoi genitori reagiscono così

12 novembre 2024 a

Jannik Sinner è il numero uno al mondo. Ma la consacrazione definitiva è arrivata soltanto l'altro ieri, domenica 10 novembre, quando il tennista azzurro ha ricevuto il titolo di Atp Year-End No.1. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato a un giocatore per aver concluso la stagione in vetta al ranking mondiale. Un'enorme soddisfazione per l'altoatesino, che stato premiato di fronte a un pubblico gremito. E sugli spalti c'erano anche due ospiti speciali.

Mamma Sinner e papà Sinner non ha retto alla vista del loro bambini che si prendeva l'applauso del mondo. Siglinde e Hanspeter - così si chiamano i suoi genitori, sono stati immortalati dalle telecamere mentre si asciugavano le lacrime di felicità. La mamma del campione azzurro si è commossa nell'assistere all'ennesimo trionfo del suo ragazzo. Visibilmente soddisfatto anche il papà che ha rivolto uno sguardo tenero alla sua compagna.

"Ho appena sentito che mia madre stava piangendo, che è una cosa molto carina - ha spiegato Sinner dopo la premiazione -. Solo loro sanno dai miei primi anni, quando ne avevo circa 13, quanti sacrifici abbiamo fatto come famiglia. Inoltre non avremmo mai pensato di avere questo, che sembrava solo un sogno. Poi lentamente cerchi di migliorare come giocatore e come persona e ora sono qui con uno dei… forse il trofeo più speciale che ho e questo è incredibile perché - ha concluso - è un risultato di 52 settimane e quindi sono molto felice".