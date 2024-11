Roma, "Claudio Ranieri è a Londra per firmare": la scelta (clamorosa) dei Friedkin

13 novembre 2024 a

Settantatré anni, ma pronto di nuovo, per la terza volta, a diventare allenatore della Roma. Claudio Ranieri non vede l’ora di tornare in campo, con la squadra che ha nel cuore, della quale ne è stato anche giocatore nella stagione 1973-74. Martedì sera ha incontrato i Friedkin, per discutere del suo accordo.

Si è imbarcato sul volo British Airways 547 per Londra, la sua seconda casa, e ha raggiunto velocemente il quartier generale dei proprietari della Roma. Potrebbe tornare in corsa, come aveva fatto dopo la terza giornata del campionato 2009/10, quando la Roma apparteneva ai Sensi e prese il posto di Spalletti a zero punti. O come l’8 marzo 2019, nella parte declinante della gestione Pallotta, dopo l’esonero di Di Francesco e le dimissioni del d.s. Monchi.

Ranieri, secondo La Gazzetta, dovrebbe ripartire alle 18.20 dall’aeroporto Luton per essere a Trigoria giovedì alla ripresa degli allenamenti. Sostituirà Ivan Juric, con un rapporto mai sbocciato con i suoi giocatori, che ha detto addio domenica dopo il k.o. interno per 3-2 contro il Bologna. Il nome caldo prima di lui era quello di Vincenzo Montella, che curiosamente sostituì proprio il dimissionario Ranieri nel 2011 a Trigoria.

A Cagliari, Ranieri è ancora amato, dopo il traguardo raggiunto della promozione, due estati fa, grazie al gol nel finale a Bari. I Friedkin l’hanno scelto per riportare calma e serenità alla Roma, sballottata dal terzo allenatore in stagione e dai soli 13 punti in 12 giornate. L’obiettivo è almeno entrare in Europa minore, e Claudio di proverà, nel posto dove ha lasciato parte del suo cuore.