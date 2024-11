Jannik Sinner, De Minaur strappa un set a Taylor Fritz? L'azzurro si qualifica in semifinale

14 novembre 2024 a

Grazie all'amico e collega De MInaur, Jannik SInner è già sicuro di disputare le semifinali delle Atp Finals. Il motivo? L'australiano ha conquistato un set nel match contro l'americano Fritz. E così ha garantito al numero uno al mondo la certezza aritmetica del passaggio del turno. A questo punto, non conta come finiranno le altre partite. Sinner ha già un posto in semifinale.

Ma Sinner ce la metterà tutta anche contro Daniil Medvedev. Il russo, sconfitto e umiliato più volte in questa stagione, è un avversario ostico. Soprattutto se è in giornata. Tuttavia, l'azzurro ha dalla sua il talento e il pubblico di Torino, che lo sta sostenendo come se fosse il loro gladiatore. Poi c'è l'obiettivo di chiudere il gironcino da imbattutto. E l'altoatesino non se lo lascerà di certo scappare.

Intanto, molti autorevoli cittadini di Torino stanno chiedendo a gran voce che le Atp Finals rimangano nel capoluogo piemontese. "Mi auguro che possano rimanere qui ancora per un po'. Non solo perché è la mia città, ma perché credo che la città stessa e chi ha organizzato le Atp Finals a Torino in questi anni, ricordiamo anche l'inizio molto difficile nel periodo del Covid, abbia fatto un grandissimo lavoro. Quindi mi auguro possano rimanere qui il più a lungo possibile", ha commentato Claudio Marchisio.