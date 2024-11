Anna Kalinskaya nel mirino: "Che fidanzata merita Sinner", bassezza contro la russa

18 novembre 2024 a

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono in crisi? Voci, solo voci, ma anche molti indizi che appaiono conferme. La russa non era presente a Torino per sostenere il fidanzato - o ex, a questo punto - durante gli ultimi match delle Atp Finals. La tennista era in Florida, negli Stati Uniti dove si è fatta immortalare tiratissima insieme alle sue amiche. Anna ha smesso di seguire Jannik sui social, un dettaglio che nel 2024 non lascia troppi spazi a interpretazioni.

Secondo i media russi, Jannik e Anna non stanno più insieme. I due giovani tennisti si sarebbero presi una pausa di riflessione per capire a che punto è la loro relazione. Ma c'è dell'altro: Kalinskaya avrebbe bloccato l'azzurro su Instagram.

Dopo che la notizia è rimbalzata sui media, tantissimi tifosi di Sinner hanno postato commenti sotto l'ultima foto di Anna su Instagram. Nell'immagine, si vede la russa vestita per la serata e felice mentre si diverte con le sue amiche. "Che bello essere a casa con le mie adorabili ragazze", la descrizione al post. "È infantile bloccare qualcuno dopo la rottura?", le ha chiesto un utente. "Jannik si merita una fidanzata italiana", il commento di un altro. "Meno male che ce la siamo tolta dalle pall***", il messaggio sopra le righe di Tiziana. Insomma, messaggi spesso decisamente fuori luogo: saranno fatti loro, oppure no?