Vlahovic infortunato, Juventus senza attaccanti contro il Milan

Una classifica che sorride e che lascia sperare nello Scudetto, considerando che il Napoli capolista è lontano solo due punti (26-24), ma una Juve ‘incerottata' che non arriva al meglio della condizione alla sfida del Meazza contro il Milan.

Troppi gli infortunati, e un attacco sempre più corto. Dalle Nazionali sono arrivati altri guai, dato che Dusan Vlahovic si è fermato nel finale della sfida interna contro la Danimarca per un problema al flessore. Molto concreta l’ipotesi di un suo forfait, per questo davanti ne rimangono solo due, ma da adattare, come Yildiz o Weah. Non proprio il massimo contro un Milan che vuole ripartire a vincere dopo il pirotecnico e sorprendente stop esterno contro il Cagliari.

Se Vlahovic si è fermato in tempo e potrà recuperare in extremis per San Siro lo si saprà solo dopo la risonanza medica al suo arrivo a Torino. Ma con i cinque giorni che mancano alla sfida difficile recuperi in un lampo. Così davanti dovrebbero esserci Yildiz e Weah, che hanno già giocato da falso nove a partita in corso.

Il pro è che con due punte dinamiche, pronte a venire incontro al centrocampo per permettere gli inserimenti dei centrocampisti, si favorisca più il gioco voluto da Motta rispetto a una punta più statica come Dusan. La speranza per i tifosi della Vecchia Signora è che Vlahovic torni per lo meno a disposizione per la sfida di mercoledì 27 novembre in casa dell’Aston Villa, anche se il giocatore visto in questo avvio di stagione può fare molto meglio, considerando anche gli sbagli contro Lecce e Cagliari. Quello che è certo è che a Birmingham conterà molto. Le prossime ore diranno di più.