Juventus, il bomber per il dopo-Vlahovic: un nome a sorpresa

Cercasi bomber, specie con un Dusan Vlahovic che non gira più. La Juve si guarda attorno in vista della prossima estate. Se Randal Kolo Mouani ha fatto bene dal sua arrivo a gennaio, va capito se sarà riscattato dal Psg, seppur si tratti di una trattativa difficile, dato che un anno e mezzo fa il Psg ha investito 90 milioni di euro sul cartellino del giocatore per prenderlo dall’Eintracht Francoforte.

Molto probabile in vista della prossima stagione Vlahovic finirà sul mercato — ha un solo anno di contratto a 12 milioni di euro di ingaggio e non ha mai aperto a un prolungamento al ribasso — mentre con Arkadiusz Milik verrà rescisso il contratto consensualmente con un anno di anticipo sulla naturale scadenza, visto che il suo ginocchio sinistro gli ha impedito di esordire quest’anno.

I nomi per il futuro di Giuntoli sono quelli di Victor Osimhen, l'uomo dello Scudetto a Napoli di due anni fa, altrimenti le alternative sono quelle di Ademola Lookman, Mateo Retegui e Lorenzo Lucca, secondo La Gazzetta dello Sport. Partendo dal nigeriano, non sarà facile con il Galatasaray: il 30 giugno finirà il suo prestito ai turchi e lui andrà sul mercato, perché il presidente Aurelio De Laurentiis desidera monetizzare. La clausola rescissoria da 80 milioni di euro è il prezzo del cartellino, ma vale soltanto per l'estero. Se quindi arriverà il Psg di turno o una big della Premier League, la porta ai bianconeri si chiuderà. Il giocatore vorrebbe la Juve e la possibilità sarebbe da considerare solo nel caso nel quale mancassero offerte estere da 80 milioni.