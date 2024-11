Taylor Fritz sconvolto da Jannik Sinner: "È stato molto aggressivo"

21 novembre 2024 a

Vittorie a non finire per Jannik Sinner nel 2024. Il posto di numero 1 al mondo Atp conquistato in pieno svolgimento del Roland Garros, due titoli Slam (Australian Open e US Open), le Finals di Torino e altri cinque titoli Atp: Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai. I complimenti per lui arrivano da tutte le parti, anche da Taylor Fritz, caduto domenica contro di lui in finale, dopo aver perso in due set anche nei gironi. Lo statunitense, numero quattro al mondo, è comunque in gran crescita, nonostante il k.o. contro Jannik con un doppio 6-4. "E' stata davvero una bella settimana per me — ha analizzato il finalista dell'US Open —. Mi dà fiducia. Mi sento come se fossi salito di livello e sono molto più fiducioso nel mio gioco".

Anche per lui il 2024 è positivo, nonché l’anno della crescita. Dopo aver raggiunto la finale Slam a New York: "Quando avevo raggiunto la posizione di numero 5 al mondo nel 2023 mi sono spesso detto che molti che stavano dietro di me probabilmente erano migliori di me — ha detto ancora —. Ero 5 ma non mi sentivo tale. Ora invece mi sento di appartenere a questa categoria. È stato un anno fantastico. Mi dà molta fiducia avere questa convinzione".

Sempre Fritz ha detto che è ”fantastico giocare con qualcuno che è migliore di te”, riferendosi a Sinner. L’altoatesino “sta giocando alla grande, sappiamo bene il livello del suo gioco da fondo campo ma ciò che mi ha davvero colpito nella finale è stato il modo in cui ha servito — ha concluso —. Tante palle sulle righe, ha preso rischi sulla seconda. Penso che probabilmente fosse uno dei suoi principali piani di gioco. E' stato molto aggressivo, sono veramente impressionato da come ha servito. Non solo è il miglior giocatore del mondo, ma gioca ad un livello estremamente alto in questo momento. Espone molti dei tuoi lati più deboli del tuo gioco e ti spinge a migliorare".