Anna Kalinskaya, l'inatteso messaggio del fratello a Jannik Sinner: il caso si complica

Domani, giovedì 21 novembre, Jannik Sinner tornerà in campo a Malaga, ufficialmente l'ultimo appuntamento di una stagione leggendaria: iniziano le finalissime di Coppa David, Italia contro Argentina nel torneo che ci vede partecipare da campioni in carica.

Un ultimo appuntamento che arriva dopo il dolcissimo trionfo a Torino, quello alle Atp Finals, per il fenomeno di San Candido e numero 1 al mondo prima vittoria di peso davanti al pubblico di casa. Già, per il 23enne è stata, in ogni caso, una stagione semplicemente leggendaria: vittorie a raffica, titoli come se piovessero e anche i primi due Slam messi in bacheca, Australian Open ed Us Open.

Sul futuro di Jannik pende la spada di Damocle del ricorso Wada per il caso-Clostebol, vicenda che potrebbe sfociare in una assurda, inspiegabile e grottesca squalifica, che nel caso pioverebbe all'inizio del prossimo anno, plausibilmente dopo i prossimi Australian Open.

Ma non solo. In questi ultimi giorni si parla, e parecchio, di Jannik anche per le vicende di cuore, per la presunta rottura con Anna Kalinskaya, la tennista russa. In tutto ciò si vocifera di un possibile riavvicinamento di Sinner con la sua ex, Maria Braccini, avvistata sugli spalti delle Finals di Torino. E ancora, Anna ha smesso di seguire Jannik sui social e quest'ultimo ha rimosso alcuni "like" a delle foto di lei.

Ovviamente, da parte dei diretti interessati sull'intera vicenda c'è il massimo riserbo: così come nel loro stile, soprattutto nello stile dell'altoatesino, neppure una parola. Ma il gossip, ovviamente, impazza. E ora emerge un altro dettaglio, il cui peso è tutto da definire, e che però appare più di una semplice curiosità. Se il rapporto tra Sinner e Anna sembra essersi spezzato, non pare essere accaduto altrettanto tra Jannik e la famiglia di lei. Infatti, uno dei primissimi a congratularsi - sempre via social - con Jannik dopo la vittoria alle Atp Finals è stato Nikolay Kalinskiy, fratello di Anna, il quale ha postato la emoticon di un applauso in calce alla foto con cui l'italiano celebrava la sua vittoria. Anna, da par suo, non si è spesa neppure in una emoticon...