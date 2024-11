Jannik Sinner, il giustiziere dei film a luci rosse: ecco che cosa è successo

21 novembre 2024 a

a

a

L’effetto Jannik Sinner è a 360 gradi. Non solo in campo, ma anche fuori, dove i complimenti si sprecano e milioni di persone sono coinvolte appieno dall’effetto portato dal 23enne altoatesino. Tante di origine straniera, ma soprattutto diversi italiani.

Molti di loro propensi a mettere temporaneamente da parte il loro ‘piacere’ personale per guardare Jannik. Secondo i dati di fruizione degli utenti italiani, infatti, durante il match decisivo delle Atp Finals pubblicati il trionfo di Sinner sull'americano Taylor Fritz in finale ha registrato un ascolto boom in Italia, con ben 5,2 milioni di spettatori e un 27,2% di share. I dati, divulgati dall’Adnkronos, hanno evidenziato un ascolto boom in Italia nel tardo pomeriggio, raggiungendo un -5.3% alle 18 proprio nel mentre che il match stava per iniziare.

Il massimo picco negativo si è verificato però alle 19, durante la partita, con un -7.2% in tutta Italia, rispetto ai flussi di traffico abituali di una domenica. Soprattutto il traffico sulla nota piattaforma pornografica Pornhub, che ha visto una rapida impennata, con un aumento superiore al +4% rispetto alla media, mantenendosi oltre la normale attività per tutta la serata. Già dopo gli Australian Open di inizio anno si era verificato un boom di ricerche legate al tennis, con un aumento del 226% per parole come "tennis", "tennista", "allenatore di tennis", "gonnellino da tennis" e "giocatrice di tennis”. Tutti innamorati di un tennista che non smette di vincere nel 2024, che ha raggiunto primati invidiabilissimi per tutti i suoi colleghi: il posto di numero 1 al mondo Atp, conquistato in pieno svolgimento del Roland Garros, due titoli Slam (Australian Open e US Open), le Finals di Torino e altri cinque titoli Atp: Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai.