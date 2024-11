Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, "prima del malore...": rumors pesantissimi, quando è scoppiata la lite

21 novembre 2024 a

In campo per Jannik Sinner va tutto bene: il Masters 1000 di Shanghai, il trionfo alle Finals di Torino battendo in finale lo statunitense Taylor Fritz (già sconfitto agli US Open). Fuori dal campo, però, c’è chi parla di rottura tra il 23enne altoatesino e la fidanzata (o ex?) Anna Kalinskaya, non presente a Torino per assistere alle gesta di Sinner, che si è comunque concentrato al massimo in campo e ha vinto così sia la coppa sia il montepremi da 4.881.500 dollari (4.633.617 euro al cambio attuale), il più alto nella storia del Tour. La tennista, numero 14 del mondo, ha preferito rimanere negli Usa, a Miami, dove ha postato alcune stories con le amiche in giro per le vie della città. Suscita clamore anche il fatto che lei non stia seguendo lui su Instagram, mentre al contrario sì.

Il gossip risaltato nelle ultime ore parla di un litigio tra i due che risalirebbe addirittura dopo l’eliminazione a Wimbledon, la sera prima che Jannik affrontasse Medvedev e accusasse poi un malore durante il match. Una ipotesi che suscita più fantasia che realtà ma che non può essere esclusa a meno che non venga smentita dallo stesso Sinner.

Dopo la presenza a Pechino per seguire la finale tra Jannik e Carlos Alcaraz, Anna non si è più vista sugli spalti nel box dove è posizionato lo staff di Sinner. Come momento veramente positivo resta il bacio tra Sinner e la russa solo dopo la finale vinta agli US Open tra l’altoatesino e Fritz. Nel mezzo la crisi della tennista, per l’eliminazione dal torneo cinese di Ningbo proprio quando Jannik vinceva il torneo esibizione — e soprattutto il montepremi di altri 6 milioni di dollari (5,70 milioni di euro) — del Six Kings Slam di Riyad. Insomma, è tutto un grande rebus.