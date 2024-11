"Sinner ha dimenticato il suo completo": la foto di Berrettini fa il giro del mondo

22 novembre 2024 a

Le Finals di Torino sono state raggiunte, ora per Jannik Sinner l’unico grande obiettivo di stagione resta la Coppa Davis a Malaga, dove insieme ai compagni Musetti, Berrettini, Bolelli e Vavassori, il 23enne altoatesino proverà a difendere ‘l’insalatiera’ vinta lo scorso dicembre. Allora Jannik e compagni ruppero un digiuno che durava dal lungo 1976, quando in campo c’erano gli indimenticabili Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. Proprio Sinner ha raggiunto i compagni azzurri in Spagna solo nella giornata di mercoledì, dopo un po’ di riposo e un po’ di allenamento a Torino. Nel frattempo Berrettini e compagni si sono concessi alle foto e alla stampa nell’evento di presentazione pre-torneo. Dell’assenza di Sinner ci ha scherzato su proprio il tennista romano, finalista a Wimbledon nel 2021, dopo aver postato una foto della squadra azzurra in completo e aggiungendo anche Sinner con il trofeo tramite fotomontaggio: “Sinner ha dimenticato il suo completo“.

Tra Berrettini e Sinner c’è un bel rapporto di amicizia, come dimostra la storia pubblicata nelle passate ore. Tutto il contratto del rapporto d’amore con la fidanzata (o ex?) di Jannik, la tennista russa Anna Kalinskaya (ex di Nick Kyrgios), che non era presente a Torino per la vittoria di Jannik ma ha preferito concedersi un po’ di relax con le amiche a Miami, senza postare un messaggio di complimenti per Jannik, che non sta seguendo sui social a differenza del contrario.

Nelle passate ore, Sinner è stato elogiato anche dall’ex numero uno al mondo, lo statunitense Andy Roddick, nel suo podcast ‘Served with Andy Roddick’: “Quello che Sinner ha fatto sul cemento quest’anno è assurdo — il pensiero di Roddick — (Alle Finals di Torino, ndr) Ha perso il minor numero di game per vincere il torneo battendo il record di Roger Federer”. Un tennista, Sinner, in continuo miglioramento: “La sua incredibile capacità di creare velocità, mentendo comunque un buon margine sulla linea di fondo è assurda, la sua abilità di uscire dalle situazioni complicate è assurda, ha registrato il proprio record di ace in un match da due set nella finale delle ATP Finals — ha detto ancora lo statunitense — Serve sempre meglio, si migliora costantemente, colpisce in slice, va a segno col dropshot”.