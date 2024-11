Anna Kalinskaya? Sinner vince e lei insiste: gli ultimi indizi, cosa sta succedendo

22 novembre 2024 a

a

a

Mentre il mondo del gossip legato al tennis è esploso in mille teorie sul gelo (o la rottura) tra Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, a molti appassionati non è passata inosservata la strana "insistenza" decisamente sospetta, della bella 25enne russa.

Solitamente piuttosto discreta sui social anche e soprattutto durante i mesi di liaison con il 23enne altoatesino numero 1 del ranking Atp e invece, in questi ultimi giorni, particolarmente attiva soprattutto su Instagram tra reels, storie e post.

A quale commento ha messo "mi piace" Anna Kalinskaya: una bordata contro Sinner

Mentre Jannik era impegnato alle Atp Finals di Torino, ultimo acuto di una stagione clamorosa, la moscovita non ha mai mancato di pubblicare video dei suoi allenamenti in quel di Miami, dove si sta preparando alla stagione 2025 ormai già alle porte, un trionfo di dedizione, concentrazione, muscoli tirati, sudore e forma fisica al top. Ovvi i commenti entusiasti dei fan, che si sono però rifatti gli occhi anche seguendo e mettendo cuoricini ai post più propriamente privati e "intimi" di Anna.

Un mazzo di rose e due iniziali: Anna Kalinskaya ha già archiviato Sinner? Occhio alla foto | Guarda

L'ultimo, clamoroso, è quello con un mazzo di fiori in bella evidenza e in filigrana due iniziali in maiuscolo, GM, con tanto di cuore a corredo del classico "good morning". Un buongiorno che secondo molti potrebbe essere il segnale che qualcosa, nel cuore della ex di Nick Kyrgios, si stia già muovendo. Altro indizio non di poco conto: questa storia è arrivata proprio mentre Sinner era a Malaga, impegnato con gli azzurri in Coppa Davis nella sfida vinta 2-1 contro l'Argentina con i due punti decisivi portati proprio dal Rosso di San Candido. Insomma, se lui continua a prendersi la scena in campo, sembra quasi che la Kalinskaya abbia intenzione di rubargliela a colpi di... cuori.