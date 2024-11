Anna Kalinskaya rompe il silenzio, il messaggio a Jannik Sinner: "Qualcuno ancora sorride..."

22 novembre 2024 a

Jannik Sinnner e Anna Kalinskaya non si vedono più. E non si parlano neanche. O meglio: non lo fanno a voce, ma tramite i social network. Lei non lo ha seguito durante il suo trionfo a Torino, alle Atp Finals. La tennista russa ha preferito optare per qualche giorno di relax insieme alle sue amiche. Lontana dai campi di gioco e, soprattutto, dal suo - ex? - fidanzato.

Come detto, Kalinskaya si sta godendo ancora qualche giorno di relax a Miami. Sui social, però, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Come? Pubblicando una storia su Instagram che ha tutta l'aria di essere una frecciatina a Jannik Sinner. "Qualcuno ancora sorride quando ricorda un momento con te", il messaggio postato dalla russa a descrizione della foto. Suggestiva anche la canzone scelta: "Missing Pieces", che è traducibile con "Pezzi mancanti".

Non è la prima volta che la Kalinskaya si lascia scappare un gesto velenoso contro Sinner sui social. Per, per esempio, aveva messo "Mi piace" al commento di un suo fan che le aveva ricordato quanto il numero uno al mondo non "l'apprezzi abbastanza". E non è nemmeno un caso che in questi giorni stia postando moltissimo. In fonda lei ha sempre rimproverato Sinner di concentrarsi troppo sulla sua carriera piuttosto che sulla sua vita privata.