Kalinskaya, ultima bordata contro Sinner: "In pace". Finita male? Un pesante indizio

La relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya potrebbe essere finita. L’indizio lo dà una storia Instagram postata dalla russa su Instagram, ripreso in un articolo da MowMag. Mentre il tennista a Torino vinceva le Finals, pesava la sua assenza nel box del tennista. Poi alcuni istanti dopo la vittoria di Malaga in Coppa Davis, intorno alle 20.30 di domenica, aveva riportato una foto, postando una foto di lei vista mare e scrivendo "in pace”. Insomma, una sorta di frecciatina a Sinner. C’è chi parla di rottura tra i due, nonostante prima di Pechino Jannik avesse speso parole dolci per lei. La tennista però, non è stata a Torino, aveva preferito trascorrere il suo tempo tra Russia e Miami, documentando momenti di relax con le amiche. Pesa anche l'unfollow reciproco su Instagram, cosa che aveva ulteriormente alimentato le voci di una crisi tra i due.

A Esquire Uk, poi, Sinner ha parlato del suo rapporto: “Non credo che sia cambiato nulla — le sue parole — Avere una fidanzata è qualcosa che ti fa sentire bene o male, e io voglio che sia qualcosa che si inserisce naturalmente nella mia vita. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona, e non è successo, e per questo [con Anna] funziona”.

Poi, però, l’assenza di Anna in Piemonte ha pesato eccome, anche se in diversi, tramite i loro account X, hanno preso di mira Jannik, sottolineando il lato poco romantico del giocatore, consigliando addirittura ad Anna di porre fine al rapporto con lui. Insomma, c’è chi è dalla parte del numero uno al mondo e chi dalla russa, che continua a godersi un po’ di pace in Florida, lanciando la sua bomba negli istanti che Jannik, insieme ai suoi compagni, festeggiava in campo il successo in Coppa Davis.