Kalinskaya-Sinner, un clamoroso sospetto sulla rottura: la storia è finita, eppure...

Di indizi ormai ce ne sono a bizzeffe, ben di più dei canonici tre necessari, stando al celebre adagio, per costituire una prova. Si parla di Jannik Sinner ed Anna Kalinskaya. Si parla dei numerosi indizi che confermerebbero la fine della loro storia d'amore.

In brevissimo, si ricorda l'assenza di lei a Malaga per la finalissima di Coppa Davis dove gli azzurri si sono imposti per il secondo anno consecutivo, un successo firmato Jannik accolto da un assordante silenzio da parte di Anna, la quale ha bellamente ignorato il ragazzo di San Candido. Nei giorni precedenti, lei aveva smesso di seguire lui sui social e viceversa. Dopo la vittoria in Davis, la tennista russa su Instagram ha postato però una storia in cui mostrava lo skyline di Miami, in Florida, dove si trovava per una vacanza. Foto accompagnata dalla scritta: "So peaceful", "che pace". E i maligni hanno ipotizzato che simile pace derivasse proprio dalla lontananza dal numero 1 al mondo. Chissà...

Insomma, appaiono lontanissimi i giorni del bacio in mondovisione dopo la vittoria di Sinner agli Us Open, così come appaiono lontanissime le pur recenti voci su un possibile matrimonio. Ovviamente, nessuno dei due ha speso una parola sulla presunta, quasi certa, crisi di coppia. Nessuna menzione né da parte di Jannik né da parte di Anna.

E il sospetto che inizia a covare è che forse nessuno dei due, mai, proferirà parola sulla loro rottura. La riservatezza dei due, dell'altoatesino in particolare, è ben nota. E insomma, il paradosso è che potremmo trovarci di fronte a una storia finita, ma su questa rottura potrebbe non arrivare mai alcuna conferma. Chissà, magari un giorno. O magari nemmeno quel giorno...