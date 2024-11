Gigio Donnarumma, il disastro di chi gli ha soffiato il posto al Psg: una stagione da incubo

28 novembre 2024 a

a

a

Personaggio controverso, come oramai da anni accade. Gianluigi Donnarumma con il suo Psg sta vivendo una stagione di Champions disastrosa. Mercoledì sera, a Monaco, era in panchina nel match tra la sua squadra e il Bayern. Il problema è che se Gigio viene spesso fischiato per i suoi errori con i piedi o nel respingere i cross in area piccola, la sua riserva Safonov è un disastro. Lo si è visto anche nel gol di Kim al 38’, quando l’intervento sbagliato del portiere, dopo il tiro di Kimmich, ha portato a una respinta corta e al gol dell’ex difensore del Napoli, che di testa ha spinto il pallone in porta. Il 25enne russo ha fallito, dopo essere stato schierato in campo da Luis Enrique, che lo ha preferito all’estremo difensore ex Milan.

Ma chi è Safonov? Un portiere russo preso quest’estate dal Krasnodar per tenere sulle spine Donnarumma, spronarlo a progredire, e magari sostituirlo se Safonov dovesse dimostrarsi migliore. Ma come ricordato sul Corriere della Sera, la situazione in porta non cambia. Corner, cross, gol, troppo gravi le reti prese dal club parigino. E se in attacco Dembelé, espulso per doppia ammonizione, e Barcola non segnano, allora può arrivare la sconfitta.

"Cosa mi aspetto da San Siro": le pesanti parole di Donnarumma a poche ore dal ritorno

La serata che poteva consacrare il portiere russo e mettere a sedere Donnarumma, finisce con una vittoria per il campano, che già nel weekend col Nantes potrebbe riprendersi la porta e il posto da titolare. Nel frattempo la situazione di Champions per il Psg è quasi compromessa, la squadra dagli 800 milioni di budget a disposizione è fermo al 26° posto in classifica nella prima fase di Champions League. La qualificazione è a serio rischio.