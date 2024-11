Kyrgios sfregia ancora Sinner, "cosa c'entrano gli italiani?": travolto dagli insulti

29 novembre 2024 a

Sfregio all'Italia. Nick Kyrgios è diventato il nemico pubblico numero uno del nostro tennis. Il motivo? L'australiano da mesi sta conducendo una crociata personale contro Jannik Sinner. Forse perché invidioso del suo talento, forse perché geloso di Anna Kalinskaya - sua ex fidanzata -, forse per acquisire un po' di notorietà dopo i gravi infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per diverso tempo.

Ebbene, il nostro Nick Kyrgios aveva commentato un tweet di un account tennistico che chiedeva ai propri followers di fare una predizioni su Sinner per il 2025. L'australiano, con il solito veleno, ha commentato: "Che il nostro numero uno non fallirà i test anti-farmaci". La solita frecciatina nei confronti dell'azzurro che però non è passata inosservata.

Sinner come la Swiatek? "Spacciati": il clamoroso commento del "nemico" Kyrgios

Sotto il messaggio su X, tal Anthony Scalise gli ha lasciato questo commento: "Italians do it better. Non essere geloso che sia meglio di te". Il nostro Kyrgios, però, non ha colto l'umorismo e ha risposto un po' seccato: "Cosa c'entra col fatto che ha fallito i test anti-farmaci?". "Ma cosa c'entra con te? Chi caz***o sei? Non essere amareggiato, sii migliore. Sei chiaramente geloso e vuoi farlo cadere in ogni modo possibile. Nick è geloso di Sinner, quindi gli fa una frecciatina arrogante. È triste, ma è il tipo di str***o che è.", la sua controreplica.