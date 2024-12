Lele Adani fa scoppiare il finimondo: la frase su Thiago Motta e Max Allegri

05 dicembre 2024 a

Paragonare Thiago Motta alla precedente gestione Massimiliano Allegri? Secondo Daniele Adani è sbagliato. L’ex centrocampista di Inter e Brescia, oggi opinionista Rai dopo un passato a Sky, ha spiegato perché durate l’ultima puntata di ‘Viva El Futbol’, riprendendo l’estratto della sua spiegazione in un post su X: "La Juventus era rinforzata in attacco con Pugno — spiega — Nei cambi non era una squadra di Serie A e se ci fossero stati tutti la Juve faceva il secondo e il terzo gol a Lecce". E sui paragone dell’italo-brasiliano con Allegri: “Se gli altri fanno i raffronti perché si vuole screditare e non analizzare questo percorso, allora vengono fatti paragoni perché è più comodo".

E ancora: "Se si vuole essere giusti, e si vuole fare i paragoni del triennio di Allegri non ne risponde Motta, lui risponde al primo anno di Allegri dopo il suo ritorno in bianconero non al terzo — ha spiegato — Ma perché lo paragonano al terzo dopo tre anni di lavoro quando Motta è al suo primo anno alla Juve?". Con la Juve, nel primo anno, Allegri “aveva 21 punti contro i 26 attuali, aveva segnato 18 gol contri i 22 di oggi. Poi con Allegri a questo punto della stagione aveva 16 gol subiti rispetto agli 8 attuali. Tutto qui solo per essere precisi".

Adani poi ha fatto comunque un discorso tecnico e tattico su cosa non stia andando attualmente nella squadra di Motta, a prescindere dalle assenze: "La Juve gioca un certo tipo di calcio nettamente diverso dal triennio precedente: condivisione, ricerca del palleggio, baricentro alto e fare la partita contro tutto e tutti — ha concluso l’ex centrocampista — Ma questo percorso arriva a trenta metri dalla porta avversaria. Questo è quello che manca alla Juve attuale giusta l'idea, ma negli ultimi 30 metri è povera di soluzioni, non solo di gol, ma anche di tiri in porta, e credo che questo sia troppo poco, ancora più grave dei gol fatti".