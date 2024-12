Sinner ad Abu Dhabi con questa giacca: "Quanto costa, ora sapete cosa fare". L'ultima vergogna

08 dicembre 2024 a

Robe proibite ai comuni mortali. Ma in fondo, sportivamente parlando, Jannik Sinner è tutto che un "comune mortale". A 23 anni ha concluso la sua prima stagione da numero 1 del tennis mondiale e sta già raccogliendo, anche economicamente, il frutto del suo strapotere tecnico e mentale sugli avversar.

Il Rosso di San Candido è stato protagonista di un blitz ad Abu Dhabi, ospite d'onore dell'ultimo Gran Premio di Formula 1 della stagione. Accompagnato dal coach Simone Vagnozzi e dai nuovi collaboratori Panichi e Badio, l'altoatesino ha camminato in giacchetta, t-shirt bianca e occhiali da sole nel paddock, concedendo baci, abbracci e foto ricordo ai tecnici e pure a qualche pilota, compreso Charles Leclerc nel box Ferrari. I due sono peraltro concittadini: Sinner è infatti residente a Montecarlo, e proprio a Monaco è nato il "Principino" di Maranello. L'intesa tra i due, insomma, è totale.

Sui social i video del Sinner in trasferta mediorientale sono diventati subito virali, soprattutto per un motivo: il costo esorbitante della giacca, solo in apparenza molto "sobria". I più attenti ai dettagli fanno notare su X che si tratta infatti di un modello esclusivo firmato Gucci. Un prodotto di altissima moda dal prezzo "adeguato": 2.950 euro.

@nike now supports dopers.



Sinner failed two tests and @Nike and @gucci continue to sponsor him.



You know what to do tweeps. — J J Gray (@JJGrayF1) December 7, 2024

C'è anche chi polemicamente, e prodotoriamente, tira in ballo la questione Clostebol per spalare un altro po' di fango sull'italiano. "Nike ora supporta i dopati. Sinner non ha superato due test e Nike e Gucci continuano a sponsorizzarlo. Sapete cosa fare", scrive un utente invitando il popolo di X a boicottare i due marchi. "L'accordo di collaborazione che deve essere stipulato affinché Sinner possa indossare contemporaneamente Nike e Gucci dimostra quanto entrambi gli sponsor tengano al loro rapporto con lui", nota un altro, più laicamente.