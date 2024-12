Anna Kalinskaya, la bordata dopo il silenzio di Sinner: "Ci sono molti serpenti..."

09 dicembre 2024 a

"Ci sono molti serpenti in tourné, siamo onesti". Da qualche giorno, tra tutti gli appassionati di tennis sta tenendo banco il tema delle male lingue nel circuito Atp. Piero Chiambretti, nel corso dell'evento SuperTennis Awards 2024, aveva domandato a Jannik Sinner "quanti serpenti ci sono nel tennis". Il numero uno al mondo, come il miglior Alberto Tomba, aveva schivato alla grande la provocazione, facendo intendere al conduttore di non aver capito la sua domanda.

Sinner non parla, ma Anna Kalinskaya invece sì. La tennista russa non aveva menzionato alcun collega. Tuttavia, si era sbilanciata sostenendo che ci siano "molti serpenti in tourné, siamo onesti". A chi si stava riferendo? Alcuni sostengono che la frecciatina della Kalinskaya sia rivolta a tutti coloro che avevano speculato circa una crisi amorosa tra lei e l'altoatesino. In effetti, i due sono in crisi da diverso tempo. Ma di recente Jannik Sinner è volato a Miami per il compleanno della russa. E, forse, i due si sarebbero riavvicinati.

Poi c'è il capitolo doping. Non è un mistero, infatti, che da quando l'azzurro è risultato positivo al Clostebol, molti tennisti si siano esposti pubblicamente per attaccare il numero uno al mondo. Primo fra tutti Nick Kyrgios, che in più occasione aveva attaccato l’azzurro colpevole - secondo lui - di aver utilizzato una "crema magica" per migliorare le sue prestazioni sul campo.