Anna Kalinskaya, "siamo onesti": la bordata dopo i silenzi di Sinner è devastante

"Ci sono molti serpenti nel circuito, siamo onesti": la tennista russa Anna Kalinskaya l'ha detto riferendosi probabilmente ad alcuni suoi colleghi. Anche se non si sa con esattezza a chi si riferisse, secondo alcuni la sua potrebbe essere stata una stoccata contro il suo ex fidanzato Nick Kyrgios, che in più occasioni ha attaccato l'azzurro Jannik Sinner sul caso doping e una volta ha tirato in ballo anche lei con una battuta poco piacevole. Sullo stesso argomento, invece, non sembra essersi sbilanciato troppo il 23enne altoatesino, numero uno del mondo.

Nel corso dell'evento dei SuperTennis Awards, infatti, Sinner aveva preferito non rispondere alla domanda del presentatore dell'evento, Piero Chiambretti, che gli aveva chiesto: "Quanti serpenti ci sono nel tennis?". "Questa non l'ho capita", aveva replicato Jannik, schivando così la provocazione. A differenza sua, invece, Anna ha voluto mettere in chiaro le cose, dicendo la sua in maniera netta sul tema.

Intanto, sembrano esserci dei segnali di disgelo tra Sinner e Kalinskaya dopo la presunta crisi della quale si è tanto parlato nei giorni scorsi. Nelle ultime ore, infatti, la tennista russa ha condiviso su Instagram alcune foto dei festeggiamenti del suo 26esimo compleanno. E a sorpresa, sotto quel post, è comparso anche il like del numero uno al mondo.