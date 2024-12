Jannik Sinner, il piano per Natale spiazza i tifosi: "Al 90% lo farò"

11 dicembre 2024 a

Se Jannik Sinner ha già iniziato la preparazione a Dubai, a inizio settimana, per preparare il 2025, il connazionale Flavio Cobolli non sarà in Medio Oriente. Una chiamata dell’ultimo minuto lo porterà ad Alicante per allenarsi con Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo, avrebbe dovuto svolgere la preparazione con il britannico Jack Draper, che ha però dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio. Tocca dunque l’azzurro a condividere il campo con il numero 3 al mondo. Lo farà alla Ferrero Tennis Academy.

Intanto Sinner prosegue con i suoi allenamenti e lo farà fino al 24 dicembre, prima di fare ritorno per Natale in Alto Adige, nella sua Sesto. Si concentrerà molto sugli esercizi atletici, per allenare un fisico che necessità di ulteriore resistenza, soprattutto in quei match che arrivano al quinto set.

L’obiettivo per il suo futuro nel tennis “non è vincere soltanto per tre anni, ma essere ancora in gioco quando ne avrò 30 — ha detto nell’intervista al Corriere della Sera di inizio settimana — Questa stagione è stata incredibile, ma tutto può cambiare”. Mentre il Natale “vorrei passarlo a casa, al 90% torno”. No comment sul fatto che si è regalato una Ferrari nel suo parco-auto, mentre in fatto di altri obiettivi, ma per il 2025, c’è Wimbledon: “Si tratta del torneo dove ho lasciato più rimpianti — ha concluso — Avevo giocato molto bene fino alla partita con Medvedev. È andata così, il nostro sport è imprevedibile. Per l’anno prossimo vediamo: nessuno conosce il futuro”.