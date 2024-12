Nicola Pietrangeli, Falcão svela la frase-choc: "Come schiaffeggiare il cu*** di una donna"

17 dicembre 2024 a

Insomma, con dichiarazioni spesso al limite Nicola Pietrangeli fa sempre parlare di sé. E le sue parole, qualche volta, rivivono anche in altri personaggi legati al mondo dello sport, come l’ex Roma Paulo Roberto Falcão, tra i centrocampisti più forti che la storia del calcio azzurro ricordi. Il giocatore brasiliano è stato ospite di Fabio Caressa, a Sky Calcio Club, domenica sera, rivelando una dichiarazione ‘hot’ che Pietrangeli, ai tempi da tennista professionista, gli rivelò. Una rivelazione che ha dello sconcertante, ma che in un momento come quello attuale, dove si arriva da continui ‘attacchi’ velati rivolti dal romano nei confronti di Sinner, non è accolta di certo con grande stupore.

Interpellato da Fabio Caressa, Falcão ha raccontato un aneddoto di Pietrangeli dopo il conduttore tv gli ha fatto vedere una foto dei due sportivi in tribuna, durante un evento sportivo. Il brasiliano in quel momento aveva chiesto a Nicola come facesse a tirare così forte di rovescio e il tennista, vincitore della Coppa Davis in Cile, gli rispose formulando per l’occasione una risposta piuttosto insolita. “Gli chiesi come riusciva ad avere un rovescio così forte — ha esordito Falcão — Lui mi ha risposto ‘Paulo è semplice, è come schiaffeggiare il c…o di una donna, lo fai così (mimando il gesto del rovescio, ndr)”. E il calciatore ha poi concluso: “Gli disse che per lui era semplice non per me”, chiudendo tutto con una risata tra la risatina di Caressa e il sorriso di Giuseppe Bergomi, anche lui presente in studio.