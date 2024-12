Anna Kalinskaya a Miami, chi la chiama "Anita": Sinner "impazzisce"?

Roberto Tortora 18 dicembre 2024 a

Se il 2024 di Sinner volge al termine e si sta per aprire un 2025 importante e difficile da affrontare, anche per la vicenda Wada, anche Anna Kalinskaya si prepara in vista della nuova stagione. La tennista russa, volata a Miami nell’ultima parte dell’anno, si sta allenando con il suo preparatore atletico, Santi Dimperio, con l'obiettivo di chiudere nel cassetto un 2024 molto deludente, tanto sul campo quanto fuori. Quella che sembrava una favola romantica con Jannik Sinner, infatti, si è tramutata in un malinconico e repentino addio nel giro di pochi mesi.

Per motivarla ad affrontare al meglio la nuova stagione, è proprio l’allenatore Santi Dimperio a pubblicare un video su Instagram che lo ritrae intento a sfidare Anna in una corsa con la corda. Il copy afferma: "Non sono riuscito a staccarla. Anita ha vinto". Commento con tanto di emoji di un viso spaventato. Lo stesso Dimperio poi, per scherzare sulla sua performance, ha aggiunto: "La corda comunque era troppo stretta per i miei gusti".

La Kalinskaya, taggata nel video, lo ha subito ricondiviso nelle sue storie Instagram commentando, con un eloquente "la fine" e l'emoji di una risata, la sfida vinta con Santi. Sinner, dunque, è definitivamente dimenticato?

Sta di fatto che l’allenatore ha postato diversi contenuti relativi agli allenamenti di Anna, molto apprezzati dai suoi fan. C’è chi commenta così, sotto una foto che la vede fare un elastico sul campo da tennis: “Un modo russo di lavorare duro e non rinunciare mai all'atteggiamento, indipendentemente dagli ostacoli mondiali posti per tutti i russi”.

Un’altra scrive semplicemente: “Brava Anna !!!”. In un altro video, Dimperio mostra ancora la Kalinskaya che fa esercizi di potenziamento muscolare in palestra e scrive: “Sempre più forte. Abbassa il volume, aumenta l'intensità, esercizi più specifici sul campo, preparandoci per la nuova stagione”.