Juventus in emergenza, altro sgambetto al Milan? Il nome nuovo per la difesa

Troppi infortuni in difesa in questa stagione. Per questo la Juve spera in colpi di mercato di valore a gennaio e ha messo l’occhio su un altro giocatore del Milan, che non sta trovando spazio al momento. Stiamo parlando di Fikayo Tomori, messo ai margini da Paulo Fonseca e scontento della situazione che sta vivendo. Lo dimostra il giallo preso nel corso di Milan-Stella Rossa nonostante il giocatore fosse a bordo-campo per allenarsi. In casa Juve, gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal costringeranno il club a intervenire con decisione sul mercato, che spera in un doppio colpo in arrivo da Milano dopo aver preso Pierre Kalulu dalla Juve in estate.

Cristiano Giuntoli scandaglia il mercato e sa che per gennaio bisognerà fare qualcosa. Tomori nel frattempo ha perso posto nelle gerarchie, con Fonseca che gli preferisce la coppia Gabbia-Thiaw. Il difensore anglo-canadese potrebbe rappresentare un innesto ideale per la difesa della Juventus, ma resta da capire se il Milan sarà disposto o meno a correre il rischio di vedere ancora un proprio esubero fare bene in un'altra squadra.

Anche il Napoli, secondo NapoliMagazine, avrebbe messo gli occhi su Tomori. Lo avrebbe fatto per sostituire l’infortunato Buongiorno, che si è infortunato in allenamento in seguito a una caduta e si è procurato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Un problema non banale ed estremamente fastidioso che lo costringerà a uno stop di un mese e mezzo.