Serie A, il Napoli piega il Genoa 2-1 e torna primo in classifica

Basta un primo tempo di forza al Napoli per piegare il Genoa a Marassi per 2-1 e scavalcare momentaneamente Atalanta e Inter in vetta alla classifica. Le reti azzurre portano la firma di Anguissa e Rrahmani, mentre non basta ai rossoblu una rete di Pinamonti nella ripresa. Prova dai due volti della squadra di Conte, dominante nel primo tempo mentre nella ripresa solo un grande Meret con almeno tre super parate evita la clamorosa rimonta genoana. La squadra di Vieira a sua volta, dopo un primo tempo troppo timido, nella ripresa prova con il carattere a mettere sotto il Napoli e per poco non riesce nell'impresa di regalare una prima soddisfazione al neo patron Sucu che non era presente allo stadio. In classifica Napoli primo a quota 38 punti, in attesa degli impegni di Atalanta e Inter. Il Genoa reste fermo a quota 16 punti e rischia di scivolare di nuovo in zona retrocessione.

Nel Genoa, il tecnico Vieira schiera in avanti Vitinha con al fianco Pinamonti e Zanoli. Nel Napoli Conte si affida a Juan Jesus al posto dell’infortunato Buongiorno per affiancare Rrahmani al centro della difesa. In attacco con Politano e Lukaku ci sarà ancora Neres con il recuperato Kvaratskhelia che parte dalla panchina. Inizio devastante del Napoli, che travolge letteralmente il Genoa grazie allo strapotere fisico dei suoi giocatori. Azzurri vicinissimi al gol dopo appena cinque minuti con una traversa clamorosa colpita da Lukaku di testa. Il belga poco dopo si divora un'altra occasione da centro area. Il gol è nell'aria e arriva all'15' firmato da Anguissa con una deviazione a metà tra testa e spalla, su cross dalla sinistra di Neres. Rete convalidata dopo un lungo check del Napoli. Il Genoa stordito capitola ancora al 23', questa volta è Rrahmani a infilare la porta di Leao su punizione dalla trequarti di Lobotka. Anche questa volta lungo check del Var prima di convalidare il gol. Il Napoli è scatenato e dopo la mezzora trova anche il tris con McTominay, ma questa volta La Penna annulla tutto perchè Politano aveva già varcato la linea di fondo al momento del passaggio al centro.

Nel secondo tempo il Genoa prova a tirare fuori l'orgoglio e al 51' accorcia le distanze con un gol di Pinamonti, bravo a battere Meret da centro area su assist di Vitinha. La gara si accende, con la squadra di Vieira che crede nella rimonta e sfiora infatti il pari con un colpo di testa di Badelj respinto in angolo da Meret. Il Napoli si scuote e prova a replicare in contropiede con la velocità di Neres e Politano, ma davanti c'è un Lukaku poco incisivo. Non a caso a venti dalla fine Conte lo toglie per inserire l'ex Simeone, dentro anche Kvara al posto di Neres. Spinto dal pubblico di Marassi, il Genoa continua a spingere con coraggio pur lasciando il fianco alle ripartenze avversarie. A dieci dalla fine Vieira si gioca anche la carta Balotelli, sperando magari in un lampo di classe dell'ex centravanti di Inter e Milan. E proprio SuperMario appena entrato sfiora subito il pari con una deviazione di ginocchio, su sponda di Pinamonti, deviata in tuffo da un ancora provvidenziale Meret. Il portiere azzurro si ripete ancora in pieno recupero, quando sempre in tuffo devia un velenoso tiro cross di Balotelli dalla trequarti con palla destinata nell'angolino lontano.