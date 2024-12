Federica Pellegrini, la più privata delle confessioni: "Serata alcolica, ecco chi ho baciato"

24 dicembre 2024 a

Federica Pellegrini si racconta in tutto e per tutto. E lo fa senza peli sulla lingua. Tornando ai vari amori che l'hanno vista spesso protagonista della cronaca rosa, la campionessa di nuoto ammette di aver, una volta, "baciato una donna". Sarebbe accaduto durante na "serata un po’ alcolica" ma al Corriere della Sera precisa di non provare attrazione nei confronti del suo stesso sesso. "Attrazione no, non avrei problemi a dirlo", ammette per poi tornare su una delle storie più note, quella con Filippo Magnini.

"Non sono sicura che avrei sposato Filippo (Magnini, ndr), anche se gli avevo già detto di sì. Posso dire che se fossimo andati avanti ci saremmo fatti molto male. Quindi forse è andata bene così. Lui ha fatto tanto male a me all'inizio, io l'ho fatto a lui alla fine, perché non ero sicura".

E sul collega nuotatore non può che ricordare i suoi tradimenti. "L'ho scoperto due volte. La prima ha lasciato a casa il vecchio cellulare e ho letto i messaggi". Mentre la seconda scoperta l'ha fatta grazie a un aiuto esterno: "Gli ho mandato un paparazzo, con l'incarico di tenerlo d'occhio a Pesaro, sotto casa sua. Avevo dei sospetti e avevo ragione, si vedeva ancora con la sua ex ragazza. Ma ho perdonato".

Prima di Magnini però c'è stato Luca Marin, anche lui nuotatore di alto livello: "Aveva un carattere molto difficile, doveva far vedere in pubblico che era l'uomo, usava parole pesanti, prevaricatorie. Io soffrivo, ma ero innamorata". Ai mondiali di Shangai Marin la scopre in camera con Magnini: "Luca e io ci trascinavamo da un po', la mia intenzione era stare nel limbo fino a dopo i mondiali, per poi lasciarlo, mi ha beccato prima. La Nazionale si è schierata, che strano, con il maschio. Anche quelli che avevano visto come Luca si comportava con me. Ma se è la donna a decidere è una str***za".