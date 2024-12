Simone Inzaghi, la denuncia della moglie: "Si finge mio marito e scrive alle ragazze", un caso inquietante

26 dicembre 2024 a

Natale a casa di Simone Inzaghi e della moglie Gaia Lucariello. La coppia ha condiviso con i propri follower un momento di intimità con una foto pubblicata su Instagram da Gaia, che mostra l’allenatore dell’Inter sorridente accanto a lei e ai loro figli, Lorenzo e Andrea. Nello scatto c'è anche Tommaso, il primogenito 23enne che Inzaghi ha avuto dalla precedente relazione con Alessia Marcuzzi, a testimoniare gli ottimi rapporti con la sua ex, che ha anche commentato il post con una serie di cuoricini rossi.

Eppure, il clima natalizio è stato turbato da una questione-social. Gaia Lucariello ha infatti usato le stories di Instagram per denunciare l’attività di un account che si spacciava per il marito. "Questa è una fanpage, non è Simone... ma scrive come se fosse lui!", ha scritto la moglie del mister nerazzurro, riferendosi a un profilo che condivideva foto personali della famiglia.

In un secondo post, Gaia ha rivelato che il gestore del profilo avrebbe addirittura contattato delle ragazze spacciandosi per Simone. "Mi hanno detto che questo scemo scrive anche a tante ragazze. Per favore, segnalatelo". Dunque ha invitato i suoi follower a prendere provvedimenti contro l’account.

L’intervento deciso della Lucariello ha sortito l’effetto desiderato: l’account in questione, che vantava circa 56mila follower, è stato rapidamente bloccato e chiuso. Per inciso, Simone Inzaghi ha sempre scelto di non avere alcun profilo social ufficiale, ragione per la quale l'account truffaldino risultava ancor più incredibile di quanto fosse.