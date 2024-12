Jannik Sinner, "casa dolce casa" poi questa foto: Anna Kalinskaya dimenticata?

26 dicembre 2024 a

Non c'è traccia di Anna Kalinskaya. La tennista e Jannik Sinner hanno trascorso le vacanze di Natale lontani. La riprova? Una foto diffusa dal campione sul suo profilo X. Dal titolo "Casa dolce casa", il numero 1 del mondo ha raccontato in un post questi giorni di riposo in montagna. Sinner ha pubblicato anche due foto in un paesaggio innevato.

Una toccata e fuga per il tennista, visto che già nel tardo pomeriggio del 26 avrebbe lasciato l’Alto Adige per la sua residenza di Montecarlo, con l'obiettivo di riprendere il programma degli allenamenti fin dal 27 mattina. D'altronde in vista ci sono niente di meno degli Open di Australia di gennaio, primo appuntamento con gli Slam del 2025.

Ma il tennis non è la sua unica passione. Per lui c'è anche lo sci. Nella mattinata del 25 dicembre ha inforcato gli sci, come faceva da bambino, e si è concesso qualche 'passata' sulla pista Belvedere. Con lui l'amico Stefano Del Vecchio. Anche in quell'occasione non è passata inosservata l'assenza della Kalinskaya. I due sembrano dunque aver trascorso le ferie rispettivamente con le proprie famiglie, lontano l'una dall'altro. Almeno fisicamente perché sentimentalmente i due sono ancora una coppia.