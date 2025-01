Anna Kalinskaya, crisi senza fine con Jannik Sinner: cosa è successo durante l'intervista

03 gennaio 2025 a

Relazione chiacchierata e controversa, mai troppo apprezzata dai media è quella tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, che da mesi oramai alimentano i dubbi su una loro relazione. Per lunghe settimane lei è rimasta a Miami, per godersi un po’ di relax, assente nello staff di Sinner durante le vittorie delle Finals di Torino e in Coppa Davis a Malaga. In molti hanno parlato di una loro rottura, anche se di ufficiale non c’è nulla. Alla fine però questo digiuno sempre continuare, come anche dimostra un’ultima intervista rilasciata dalla russa, che non ha nominato mai su Jannik, assente che sui social non segue peraltro da tempo.

Dopo un anno di passioni tra campo, cronache rosa e gossip, ecco che da Miami Kalinskaya è tornata a parlare sul campo. La numero 14 del ranking ha cominciato bene al torneo di Brisbane, dove ha debuttato in doppio con la padrona di casa Priscilla Hon superando il primo turno Giuliana Olmos e Miyu Kato in due set (6-4, 6-2).

Poi la sconfitta con Ashlyn Krueger per 3-6, 3-6 ai sedicesimi di finale del singolo femminile. In una recente intervista a Harper’s Bazaar ha detto di aver vissuto la pre-stagione “con il mio team a Miami dove ho trascorso molto tempo sul campo. Sono stata anche con la mia famiglia e gli amici, ho trascorso bei momenti”. E poi, la chiosa, che sembra una pietra tombale sulla liason amorosa con Jannik - "Una normale routine”.