Juventus-Milan, Francisco Conceicao in panchina: cosa è successo nel riscaldamento

03 gennaio 2025 a

a

a

Nuovo anno, stessa storia. La Juventus sta disputando la semifinale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. E di fronte si trova niente poco di meno che il Milan, anche ha appena cambiato l'allenatore. Ma, come sta accadendo troppo spesso in questa prima metà di stagione, la Vecchia Signora è alle prese con gli infortuni. L'ultimo, in ordine cronologico, è pesantissimo. Nel riscaldamento pre-Milan si è fermato Francisco Conceicao, forse il migliore finora. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe un piccolo problema muscolare.

Il portoghese, che ha incantato i tifosi bianconeri negli ultimi mesi del 2024, parte dalla panchina. Conceicao ha abbandonato il campo quasi in lacrime dopo essere stato consolato da Dusan Vlahovic e dal resto dei compagni di squadra. Per l'ex Porto si trattava infatti di una partita più che speciale, con il confronto con il padre sulla panchina del Milan.

"Chi è arrivato all'allenamento". Sergio Conceiçao, blitz a sorpresa al ritiro del Milan

Al suo posto Thiago Motta ha scelto Kenan Yildiz, la stella turca che porta il numero 10. L'ex Bayer Monaco è chiamato a portarsi sulle proprie spalle la Vecchia Signora che, in questa prima parte di stagione, è andata ben al di sotto delle aspettative. Non sarà semplice. Di fronte troverà una squadra nelle stesse condizioni fisiche e psicologiche.