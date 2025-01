Federico Cossato, lo ricordate? "Ho venduto la mia casa, cosa faccio ora": l'ex attaccante cambia vita

04 gennaio 2025 a

a

a

Nuova vita per Federico Cossato, l'ex attaccante del Chievo in Serie A, che ha deciso di lasciare tutto per girare il mondo in camper insieme alla sua cagnolina Bonnie. Una scelta importante che "non è stata presa alla leggera", come ha spiegato lui stesso sul suo sito. Sito dove pubblicherà i contenuti prodotti durante la sua avventura. "È stata il risultato di anni di riflessione, di sogni e di desideri che finalmente ho deciso di realizzare", ha raccontato. Cossato, nato e cresciuto a Verona, è stato per tanti anni una figura fondamentale del Chievo, nel quale ha giocato per tutti gli anni passati in Serie A. Oggi, all'età di 52 anni, la voglia di dare una svolta alla propria vita, d'ora in avanti all'insegna dell'avventura.

"Per molti anni, ho calcato i campi da calcio come professionista, giocando nella prestigiosa Serie A italiana - ha spiegato -. Quella carriera mi ha insegnato tanto, non solo sul campo, ma anche fuori. Mi ha insegnato l'importanza del lavoro di squadra, della determinazione e della resilienza. Ma soprattutto, mi ha insegnato a cogliere le opportunità e a non avere paura di affrontare nuove sfide". Prima di prendere questa decisione, l'ex calciatore si era dedicato al golf e aveva aperto un portale per giocatori. "Dopo il mio ritiro dal calcio professionistico - ha raccontato - ho intrapreso diverse strade nella mia vita professionale, ma ho sempre sentito un desiderio bruciante di esplorare il mondo e di scoprire cosa si nasconde oltre l'orizzonte. È stato solo di recente che ho preso la decisione di vendere la mia casa e acquistare un camper van, trasformandolo nel mio nuovo rifugio itinerante".

"Addio Liverpool": la clamorosa bomba di Salah, ecco dove può andare

La ragione dietro questo cambio vita l'ha spiegata sempre Cossato sul suo sito: "Questo viaggio non è solo un'opportunità per esplorare nuovi luoghi e incontrare nuove persone, ma è anche un viaggio interiore. È un'occasione per scoprire chi sono veramente al di là delle etichette e dei ruoli che ho svolto nella mia vita fino ad ora. Quindi, mentre mi preparo per questo nuovo capitolo della mia vita, non vedo l'ora di condividere con voi ogni momento di questa incredibile avventura".