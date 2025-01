Claudio Ranieri, il siparietto con Massimo Ambrosini: "C'è un motivo per quella cosa strana"

06 gennaio 2025 a

A Roma - si sà - vincere un derby equivale quasi a portarsi a casa uno scudetto. Lo sanno bene allenatori e giocatori di Roma e Lazio. Per settimane nella Capitale non si parla d'altro. E perderlo significa portarsi un peso sullo stomaco fino al ritorno di campionato. O, alla peggio, fino al prossimo anno. Per sua fortuna, Claudio Ranieri non ha di questi problemi. L'ex tecnico della Juve ha avuto la meglio sul collega Marco Baroni, grazie alle reti nel primo tempo del capitano Lorenzo Pellegrini e dell'ex Milan Alexis Saelemaekers. Un due a zero maturato in soli sette minuti.

Nel post partita, Massimo Ambrosini - che ora fa l'opinionista - ha intercettato Claudio Ranieri. Negli istanti antecedenti al collegamento con lo studio, i due si sono scambiati qualche battuta. E l'allenatore della Roma non è riuscito a contenere la sua gioia. "Complimenti mister", ha esclamato l'ex bandiera del Milan. "Grazie", ha risposto lui. "Come sta?", ha aggiunto Ambro. "Quando si vince sto bene... non so perché", ha chiosato Ranieri. "C'è un motivo per quella cosa strana...", ha aggiunto Ambrosini. ""Eh sì - ha replicato il mister - il mio è un mestiere bellissimo se non ci fosse la partita della domenica", ha concluso Ranieri.

Unico mister #Ranieri #RomaLazio #DAZN pic.twitter.com/PyYcZSUrCk — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 6, 2025

"Ora siamo squadra, sappiamo come aiutarci e a tenere le distanze tra i reparti – chiarirà poco dopo -. Dopo questo girone d’andata non possiamo più sbagliare e far vedere che ci siamo. Pellegrini? Ho capito che la voglia è andata dove volevo io".

