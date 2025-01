Inter-Milan, la profezia prima del derby in Supercoppa: "Con questo arbitro vincono sempre"

06 gennaio 2025 a

Manca sempre meno alla finalissima di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Questa sera, lunedì 6 gennaio, l'Inter sfiderà il Milan in quello che sarà a tutti gli effetti un derby della madonnina giocato in terra straniera. I nerazzurri arrivano al match forti del 2 a 0 inflitto all'Atalanta dei record allenata da Gianpiero Gasperini. Il Milan, invece, ha battuto in rimonta per 2 a 1 la Juventus. E Sergio Conceicao è solo alla sua seconda apparizione sulla panchina del Diavolo.

Ad arbitrare il match sarà Simone Sozza. Il fischietto proviene dalla sezione di Seregno, ma è nato a Milano. E il derby per lui non è un inedito. Lo ha già diretto il 16 settembre 2023: 5-1 per i nerazzurri con rigore del 4-1 correttamente fischiato grazie a una posizione ottimale, a pochi metri dal contatto Theo Hernandez-Lautaro Martinez. Con Sozza il Milan ha perso solo una partita: appunto, la stracittadina. L'Inter invece può vantare cinque vittorie su cinque.

Simone Sozza ha 37 anni. E ha già diretto 51 gare in Serie A. Fin dai suoi esordi, è stato sempre considerato uno dei giovani più promettenti a disposizione dell'AIA. Dal 2023 è diventato anche internazionale, dirigendo 13 gare Uefa tra cui 5 in Europa League e 2 nelle qualificazioni di Champions.