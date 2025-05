Fabio Capello, la rivelazione di Boban: "Cosa mi ha detto sul 2-0 dell'Inter"

Secondo il racconto dell’ex dirigente del Milan, tutto è iniziato quando l’Inter aveva trovato il momentaneo 2-0 con Dumfries dopo calcio d’angolo, prima della rimonta nel giro di pochi minuti del Barça di Flick. “Partita spettacolare, straordinaria — le parole di Boban — sullo 0-2, visto come stava giocando il Barcellona, mister Capello mi ha detto che sarebbe finita 3-3 . Non sempre si indovina, ma lui l’ha detto sullo 0-2 ”.

E Capello ha risposto così: “Ho indovinato il 3 a 3 per un motivo semplice: la difesa del Barcellona non esiste e pensavo che i nerazzurri segnassero più di un gol e di solito la squadra di Flick tre li fa — le sue parole — Metterei in evidenza il calo del Barcellona nel secondo tempo, ma è normale dopo la Coppa del Re. Adesso avrà anche da preparare la partita di ritorno a Milano. Bolgia a San Siro? Ma meritatamente”.

E ancora: “L’Inter ha fatto una bella partita, fisicamente è cresciuta — ha chiuso Capello — Taremi non lo avrei messo in campo, lo avrei messo poi al posto di Thuram poi negli ultimi minuti, ma non al posto di Lautaro. Avendolo fatto giocare oggi significa che Inzaghi ha fiducia e vuole giocare con due attaccanti puri. Ha cercato di vincerla, ha avuto coraggio. La formazione messa in campo di Inzaghi è stata coraggiosa. Parlando di Thuram ha fatto un gol di tacco, ha serenità e pure l'assist col Bayern, sa giocare con il Barça in maniera eccelsa. Da difensore non glielo ha potuto insegnare papà, ma sicuramente è un ragazzo di una grande educazione”.