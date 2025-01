Ismael Bennacer contro l'Inter: "Non prendono niente", esplode una furibonda polemica

07 gennaio 2025 a

Ismael Bennacer è stato uno dei grandi protagonisti di questa vittoria del Milan in Supercoppa contro l'Inter. Il giocatore rossonero si è scatenato insieme ai suoi compagni di squadra dopo il trionfo con i nerazzurri. Cori e urla hanno accompagnato la festa del Milan. Un trionfo quello dei rossoneri che è maturato dopo una grande rimonta contro i cugini nerazzurri in vantaggio per 2-0 e poi rimontati 3-2 nei minuti di recupero.



E Bennacer su Instagram ha esultato mettendo nel mirino l'Inter: "Non prendono il trofeo stasera loro, non prendono niente". Bennacer non ha dimenticato il match di tre anni fa quando l'Inter con un'impresa storica travolse il Milan con un netto 3-0. E le sue parole oggi sono proprio rivolte a quel precedente: "Tre anni fa è stata dura per noi, ma oggi non c'è nulla per loro". E il messaggio del giocatore ha letteralmente fatto impazzire i tifosi rossoneri.

Un po' meno quelli nerazzurri che hanno accusato sui social Bennacer di poca sportività: "Potevi risparmiartelo eh!", tuona un tifoso nerazzurro. Insomma come sempre il tifo si divide. Intanto Bennacer si gode questo momento di gloria. Una pedina fondamentale nello schema di Conceiçao. Vedremo se quanto di buono fatto in Supercoppa sarà confermato in campionato.