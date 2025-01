Anna Kalinskaya, l'incubo-Mirra Andreeva: tam-tam nel circuito, cosa può accadere

07 gennaio 2025 a

Non un inizio positivo di stagione positivo per Anna Kalinskaya. La fidanzata (o ex?) di Jannik Sinner, numero 14 del seeding si è ritirata agli ottavi di finale del torneo di Adelaide lasciando la vittoria a Belinda Bencic, nella posizione 421 del ranking. Già durante il primo set, vinto dalla sangallese per 6-2, la russa ha accusato dei problemi fisici, tanto da essere costretta a far entrare il dottore sul risultato di 5-2.

Dopo i controlli medici del caso, la 26enne ha provato a ritornare in campo, gettando però la spugna alla fine del primo game nel secondo set. seconda frazione. Ora Bencic se la vedrà con Liudmila Samsonova (26).

A Brisbane brilla invece Aryna Sabalenka, che ha iniziato alla grande il 2025 conquistando il torneo dopo aver battuto in finale Polina Kudermetova con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 in un’ora e 49 minuti di gioco.

Mentre Kalinskaya, più al centro delle cronache per la sua relazione con Sinner che per le sue giocate, è ben lontana dalla top 15, nella quale sono collocate ben quattro sue connazionali: Daria Kasatkina, addirittura nella top 10 con il suo nono posto, mentre dalla posizione 13 alla 15 c’è il trenino formato da Diana Shnaider, Anna Kalinskaya e Mirra Andreeva. Quest’ultima si è avvicinata pericolosamente in classifica alla fidanzata di Jannik Sinner, che ora sente il suo fiato sul collo.