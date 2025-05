Anna Kalinskaya, la "maledizione" di Jannik Sinner: a Roma...

Continua la "maledizione" di Jannik Sinner. Da quando Anna Kalinskaya e il numero uno al mondo hanno preso strade diverse - verso la fine dello scorso anno -, la russa non ne ha più imbroccata una. La ciliegina sulla torta, in negativo, è arrivata a Roma dove si stanno svolgendo gli Internazionali di Roma. L'ex fiamma della volpe arancione si arresa alla statunitense Peyton Stearns, con un deludente 6-2, 6-3. Non agli Ottavi o ai Quarti, ma ai trentaduesimi di finale. Un disastro clamoroso.

Intanto Sinner continua a ricevere l'affetto incondizionato del suo popolo. Il numero uno al mondo esordirà domani, venerdì 9 maggio. Ma, come hanno sottolineato i suoi allenatori - Vagnozzi su tutti -, sull'azzurro le aspettative dovranno essere più che moderate. In fondo, l'altoatesino non gioca una partita ufficiale dallo scorso 26 gennaio. E non è stato un match qualunque. A Melbourn, l'altoatesino si è sbarazzato in fretta di Zverev e si è portato a casa l'Australian Open.