Fikayo Tomori, un pesantissimo segnale dopo la vittoria: al Milan cambia tutto

Una folle, incredibile, meravigliosa e dolcissima vittoria in Supercoppa italiana per il Milan di Sergio Conceiçao, il mister che ha già conquistato il popolo rossonero battendo prima la Juve e poi l'Inter al termine di una clamorosa rimonta, sotto di due gol si è imposto per 3-2 al 93esimo. Milan in estasi, insomma. Poi la grande festa, guidata proprio da Conceiçao, letteralmente scatenato.

Ed in tutto ciò, si notano anche i dettagli. E uno di questi è relativo a Fikayo Tomori, il difensore inglese che con Paulo Fonseca è finito in panchina, retrocesso nelle gerarchie dopo una pessima gara contro la Fiorentina. Ragione per la quale da settimane si parla di un suo possibile passaggio alla Juventus, passaggio che ad un certo punto sembrava dato per certo. Ma l'esonero di Fonseca potrebbe aver cambiato le cose.

Ed eccoci dunque al "dettaglio", di non poco peso specifico: dopo la vittoria in Supercoppa, Tomori ha esultato sui social, dove ha espresso tutta la sua gioia. Un dettaglio, certo, che però sembra dirla lunga: l'esonero di Fonseca e l'arrivo di Conceiçao hanno cambiato il suo destino. L'ex mister del Porto, infatti, ha subito fatto capire di puntare forte su Tomori, titolare in entrambe le partite di Supercoppa. Già, il vento è cambiato. Tomori sembra lontanissimo dalla Juventus, ora. E i tifosi del Milan sono ben felici di non perderlo, anche perché un bis del caso-Kalulu sarebbe letteralmente indigeribile.