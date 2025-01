Kalinskaya e Sinner? Kyrgios, orrore sessuale: parole volgarissime per umiliarli

Roberto Tortora 09 gennaio 2025 a

a

a

Da Canberra con furore, ormai Nick Kyrgios fa uno show al giorno e la sua campagna mediatica d’odio contro Jannik Sinner sembra non arrestarsi mai. Anche adesso che deve risolvere dei guai fisici per non dover perdere la possibilità di tornare sotto i riflettori al torneo di casa, gli Australian Open.

La situazione è talmente snervante da aver smosso anche un ex-numero 1 del tennis mondiale come lo statunitense Andy Roddick, che nel suo podcast ha detto: “Su di me qualche settimana fa ha detto cose al limite della diffamazione. Credo che a questo punto sia palese che tutto quello che fa, è in funzione del volere apparire, di ottenere qualche like. Si è trasformato in un influencer del mondo del tennis. Ma la cosa che proprio non mi va giù è l’ipocrisia nel dare giudizi assoluti sugli altri, ma vuole che le persone pensino al contesto dei suoi commenti; senza dimenticare che Kyrgios è stato dichiarato colpevole di aver fisicamente aggredito la sua ragazza”.

Insieme a Roddick nel podcast c’è anche il giornalista Jon Wertheim che ha confermato le parole dell’ex-tennista e parlato di gelosia di Kyrgios nei confronti di Sinner, per via della sua ex-ragazza Anna Kalinskaya.

Anche su questo tema, però, Kyrgios non ha voluto star zitto ed ha subito replicato, stavolta in modo volgare: “Non riesco a capire come tutto questo sia ora colpa mia. Non mi importa niente di Sinner e con chi va a letto (ha detto ben di peggio, ndr). Io sono in una relazione felice. Semplicemente non mi piacciono le persone che imbrogliano il sistema. Di Roddick non avrei mai pensato che fosse una pecora”.

Kyrgios può contare sull’appoggio di Novak Djokovic, sebbene il serbo mantenga un riserbo maggiore. I due, però, hanno giocato in doppio a Brisbane, anche se senza grandi risultati. Nell’ultimo periodo però Nole è stato più critico con Sinner sulla vicenda doping. L’idea è che, fin quando il TAS di Losanna non si pronuncerà, questa telenovela andrà avanti a colpi di bassezze mediatiche.