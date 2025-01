Nicolò Barella, offerta-choc all'Inter: chi piomba sul centrocampista

09 gennaio 2025 a

a

a

L’Arabia l’ha vista fino a lunedì mattina, dopo una settimana passata a Riyad per tentare la conquista della Supercoppa italiana, finita al Milan dopo una super rimonta. Nicolò Barella è tornato a Milano insieme alla sua Inter piuttosto arrabbiato, con gli stessi nervi visti in campo durante la finale contro la squadra di Sergio Conceição, specie nella lite arrivata dopo il calcetto rifilato da Leao a Bisseck.

Poi il gesto di stizza verso un componente dello staff, per le troppe indicazioni in campo rifilategli. Insomma, una domenica storta e la voglia di andare avanti con la sua Inter, nonostante l’Al-Hilal ci stia provando per lui.

Inter, Simone Inzaghi lo sostituisce e Barella perde il controllo: come va tutto a rotoli | Video

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club arabo vuole fare sul serio per il centrocampista, per farne un uomo-immagine in vista del prossimo Mondiale per Club. Ma i 18 milioni di ingaggio offerti dal club non sono stati presi in considerazione, sia perché l’Inter non ha la minima intenzione di privarsi di Barella, sia perché Nicolò stesso non si vede da nessuna altra parte che non sia Milano.

Lautaro Martinez, il gesto pazzesco dopo il ko col Milan: i tifosi interisti impazziscono | Video

Niente arrivo nel club dunque dove ci sono gli ex Serie A Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic. Club che pare stia puntando pure Salah, in uscita dal Liverpool a parametro zero, e che per Barella potrebbe riprovarci a giugno. Anche se l’azzurro ha già rifiutato il corteggiamento di grandi club europei rinnovando con l'Inter "a occhi chiusi” e disputerà sicuramente la kermesse statunitense organizzata dalla Fifa. Lo farà, però, in maglia nerazzurra.