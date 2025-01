Terrore per l'ex Juve Bentancur, crolla in campo durante Tottenham-Liverpool

09 gennaio 2025 a

"Tutto bene, grazie per i vostri messaggi e complimenti ai ragazzi per la vittoria". Con queste parole in una storia sul suo profilo Instagram Rodrigo Bentancur rassicura tutti dopo il malore accusato ieri, nel corso della semifinale d'andata di Coppa di Lega inglese tra il suo Tottenham e il Liverpool. Il centrocampista degli Spurs, ex Juventus, nel primo tempo è svenuto in campo dopo aver colpito di testa il pallone su un cross. Il match è stato sospeso per circa 8' e poi Bentancur è stato portato fuori in barella con la maschera d'ossigeno. Successivamente è stato lo stesso calciatore a fare un segno con la mano per far capire al pubblico di essere cosciente. A quel punto il match è potuto riprendere, con il Tottenham che si è imposto per 1-0.

Quello accaduto a Bentancur è solo l'ultimo di una serie di episodi che hanno visto coinvolti sempre più giocatori. Curiosamente, tanti passati proprio dal nostro campionato. Quello più recente è il malore accusato da Edoardo Bove durante il match di Serie A tra Fiorentina e Inter. Il centrocampista è stato prontamente soccorso dai sanitari. E, dopo qualche giorno di ricovero, è uscito dall'ospedale. All'azzurro è stato installato un defibrillatore sottocutaneo amovibile nell’ospedale di Careggi dove è stato ricoverato e ora si attende di capire quale sarà il suo futuro.

Un altro episodio indimenticabile ha visto suo malgrado protagonista Christian Eriksen. Il danese si era accasciato a terra durante un match della sua nazionale agli Europei poi vinti dall'Italia. Grazie all’intervento immediato dei soccorritori, è stato salvato e ha potuto riprendere la sua carriera, non in Italia, ma in Inghilterra, dopo aver impiantato un dispositivo ICD, ovvero un defibrillatore cardioverter.