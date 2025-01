Jannik Sinner da paura: tutti in piedi a Melbourne, il colpo che umilia Tsitsipas

10 gennaio 2025 a

a

a

Jannik Sinner è pronto a difendere il titolo vinto lo scorso anno all’Australian Open. Il numero 1 al mondo, nella mattinata, è tornato sulla Rod Laver Arena per il match d’esibizione contro Stefanos Tsitsipas (n. 11 ATP), nell’ambito dell’AO Opening Week presented by Herald Sun. Buone sensazioni per l’azzurro classe 2001, che si è imposto in due set - 6-3 7-6(5) - mantenendo sempre saldamente in mano le redini della partita.

Già martedì, Sinner aveva battuto - sempre in esibizione - l’australiano Alexei Popyrin col punteggio di 64 76(2), e oggi si è ripetuto contro un tennista, il greco, che su quello stesso campo, nel primo Slam dell’anno, l’aveva sconfitto sia nei quarti di finale del 2022 che negli ottavi del 2023. Nel primo set, Sinner è scappato subito sul 4-1, ottenendo il break decisivo nel quarto game grazie ad errore dell’avversario.

La foto che fa impazzire Kyrgios: agli Australian Open Jannik Sinner si presenta così | Video

Da lì in poi, la gestione è stata perfetta, senza concedere alcuna vera chance al venticinquenne finalista all’Australian Open del 2023. Solidissimo il servizio di Jannik, che non ha concesso alcuna palla break in tutta la partita. Al tempo stesso, di fronte alla seconda di servizio di Tsitsipas, l’aggressività del talento di Sesto Pusteria ha sempre dato i suoi frutti.