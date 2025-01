Juventus, "Giuntoli sta preparando l'uscita di Motta": terremoto nello spogliatoio

11 gennaio 2025 a

Terremoto in casa Juve. I bianconeri si trovano alle prese con due brutte gatte da pelare. In primis Danilo che, fino a qualche mese fa, era un riferimento inamovibile dei bianconeri. Il brasiliano aveva iniziato la stagione da capitano della Vecchia Signora. Ma Thiago Motta non lo hai mai visto. Così è stato relegato in panchina per diverse partite. Salvo poi subentrare quando il reparto difensivo è andato in emergenza totale. Ma a quel punto, l'ex City aveva già la testa lontana da Torino. Espulsioni, errori grossolani e tanto nervosismo.

Così la società ha deciso di metterlo alla porta. E di non convocarlo per la Supercoppa italiana. Il brasiliano è sul mercato. Sulle sue tracce c'è da tempo il Napoli di Antonio Conte. Ma la Juventus potrebbe anche optare per una rescissione consensuale, come già aveva fatto con Wojciech Szczęsny. Una soluzione che troverebbe d'accordo società e giocatore. Ma non finisce qui.

L'agente dI Danilo si è lasciato andare a un duro sfogo su X. Il procuratore ha commentato un tweet di un account di fede bianconera che dava la notizia della trattativa tra Cristiano Giuntoli e il brasiliano. Ma ciò che ha scritto è destinato a far discutere parecchio. "Giuntoli sta preparando anche l'uscita di Motta", questo il commento di Bruno Misorelli.