Sinner batte Jarry, le (incredibili) parole a caldo: "Un consiglio ai bimbi, perché sono stato fortunato"

Il debutto agli Australian Open è stato vincente, Jannik Sinner ha spazzato via in 2 ore e 42 minuti di gioco il cileno Jarry in tre set (7-6; 7-6; 6-1) e al secondo turno affronterà la wild card di casa Tristan Schoolkate, australiano e numero 173 Atp, che ha sconfitto a sorpresa in quattro set il giapponese Taro Daniel, numero 84, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1, 6-4.

Nel dopo partita, il campione di Sesto Pusteria si è concesso ai giornalisti in conferenza stampa ed è apparso sereno, sempre con grande umiltà. A chi gli ha chiesto quale consiglio si sente di dare ai più giovani, lui ha risposto così: "Che consiglio posso dare ai bambini? Hai bisogno anche di un pizzico di fortuna. Devo dirlo. Sono stato fortunato ad avere le persone giuste al momento giusto. Devi godere anche delle situazioni complicate e difficili che ci saranno. Cerca solo di metterti un sorriso sul viso".

La famiglia è stata sicuramente una colonna per Sinner, soprattutto negli ultimi mesi turbolenti per via della positività al Clostebol a Indian Wells ed il ricordo della Wada al Tas di Losanna, che si esprimerà ad aprile e minaccia una sospensione.

Sempre Sinner: "La famiglia e le persone care nella tua vita vengono sempre prima. Questo è il mio consiglio per te. Auguro a ogni bambino la migliore fortuna". Famiglia sì, ma anche motivazione personale per riuscire a emergere in mezzo a tanti campioni: "Credo che il successo non dovrebbe mai cambiarci come persone. Ho avuto un anno incredibile nel 2024 con un sacco di successi. Ma questo non ha mai cambiato chi sono. Ci sono così tanti grandi giocatori prima di me e anche adesso che continuano a motivarmi. Devo dire che ho la squadra migliore del mondo. Sono felice di averli. Cerchiamo di migliorare".